Haberler » Ekonomi » Sosyal medyadan 'piyasa dolandırıcılığı' yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek - Ekonomi

Sosyal medyadan "piyasa dolandırıcılığı" yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek

Sermaye Piyasaları Kurulu, sosyal medyadan "piyasa dolandırıcılığı" yapanlara, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verileceğini duyurdu.

07.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:47

Sermaye Piyasaları Kurulu, sosyal medya üzerinden "piyasa dolandırıcılığı" yapanlar için harekete geçti. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada söz konusu kişiler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

SPK'nın internet sayfasından yaptığı duyuru şöyle:

"Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında, haklarında daha önce Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

"5 YILA KADAR HAPİS VE BEŞ BİN GÜNE KADAR PARA CEZASI"

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Söz konusu suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

"İTİBAR EDİLMEMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'piyasa dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekecekSon dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekecek

İstanbulİstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı! En kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek

Akbank, konut kredisinde faizi tüm vade ve tutarlar için yüzde 0,95Akbank, konut kredisinde faizi tüm vade ve tutarlar için yüzde 0,95'e indirdi

Sosyal medyadan

Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 17:01:07