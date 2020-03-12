Sosyal medyadan propagandaya 6 yıl sonra gözaltı
Malataya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propaganda yapmaktan 6 yıl sonra gözaltına alındı.
12.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:22
Malataya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propaganda yapmaktan 6 yıl sonra gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.Ş. isimli şahsın Facebook sosyal medya üzerinden 2013 ve 2014 yıllarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelinin, vefat eden babasının cenaze törenine İngiltere'den gelerek katılacağı bilgisi alındı.
Akçadağ ilçesinin Darıcı Mahallesi'nde cenaze töreninin bitiminin ardından A.Ş. şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.Ş. isimli şahsın Facebook sosyal medya üzerinden 2013 ve 2014 yıllarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelinin, vefat eden babasının cenaze törenine İngiltere'den gelerek katılacağı bilgisi alındı.
Akçadağ ilçesinin Darıcı Mahallesi'nde cenaze töreninin bitiminin ardından A.Ş. şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA
Kaynak: İHA
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