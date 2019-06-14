14.06.2019 18:47
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Sosyal medyadan silah ticareti soruşturması

Sosyal medyadan silah ticareti soruşturması

Samsun'da sosyal medya aracılığıyla silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Samsun'da sosyal medya aracılığıyla silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyayı kullanarak silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, S.A, F.A. ve S.K'nin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişilere silah temin ederek ticaret yaptıklarını tespit etti.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 fişek ve tabanca sürgü takımı ele geçirdi.
Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

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