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"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana"

Mamaklı gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının gerçekleştirdiği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğiyle bir araya geldi.

25.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:09
Mamaklı gençler, Gençlik ve Bakanlığının gerçekleştirdiği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğiyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği kapsamında Mamaklı gençler bir araya geldi. Sokak ve zeka oyunları, spor etkinlikleri, yarışmalar, el sanatları, sergiler ve müzik gösterileri ile her yaş grubu çocuk ve gençlerin bir araya getiren etkinliğe, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sosyal meydanın tadını doyasıya çıkardılar

Gelişen teknoloji ile çocukların dijital ortamda daha fazla zaman harcadığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Düzenlenen etkinlik ile gerek sosyal gerekse sportif faaliyetlerle gençlerimiz bir araya gelerek keyifli ve verimli vakit geçirdi. Ekran başında vakit harcamaktansa bugün akranlarıyla zaman geçirerek yeni arkadaşlıklar edindiler ve sosyal meydanın tadını doyasıya çıkardılar. Bizlerde onların bu mutluluğuna eşlik ettik" dedi.

Hünerlerini sergilediler

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği kapsamında sportif faaliyetlere katılan Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse masa tenisi, dart, badminton ve geleneksel oyunlarda becerilerini gösterdi. Gün sonunda Başkan Köse, düzenlenen yarışmalarda derece yapan gençlere madalya ve ödüllerini takdim etti. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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