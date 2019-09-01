Sosyal medyadan tanıdığı sporla asya şampiyonu oldu

BAYRAMPAŞA'da World Raw Powerlifting Asya Şampiyonası düzenlendi. Türkiye adına yarışan İsrail asıllı Türk vatandaşı Suzi Avni, Strict Curl kategorisinde Asya şampiyonu oldu.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen World Raw Powerlifting Asya Şampiyonası Bayrampaşa Semih Erdem Spor Salonunda yapıldı. 8 ülkeden 100 sporcunun katıldığı yarışmaya İsrail'de yaşayan Türk vatandaşı Suzi Avni de katıldı. Türkiye adına yarışan Avni sosyal medyada takip ettiği bir sayfadan Powerlifting sporuna ilgi duydu. Üç yıldır özel eğitim alarak Powerlifting yapan Avni, Strict Curl kategorisinde Asya şampiyonu oldu.

"ASYA ŞAMPİYONASINA KATILDIM VE BİRİNCİ OLDUM"

Avni, "Ben İsrailliyim aynı zamanda Türk vatandaşıyım. Son yıllarda Powerlifting sporuna başladım. Sosyal medyada bu federasyonu takip etmeye başladım. İlk defa bu yarışmaya geldim. Çok başarılı bir yarışma olduğu için Asya şampiyonasına katıldım ve birinci oldum. Geçen seferde birinci olmuştum. Çok seviyorum. Bu yıl da İsrail'de bir yarışmaya katılmayı düşünüyorum. İsrail'de bir sigorta şirketinde çalışıyorum. Bu şampiyonada Hollanda, İran, Ukrayna gibi ülkeler var. Çok heyecanlıyım. Yarışmayı birincilikle bitirdim." dedi.

"İSRAİL'DEN SADECE BİZİM YARIŞMALARIMIZ İÇİN GELİYOR"

Türkiye Powerlifting Federasyonu Başkanı Evren Temel ise, "Sporumuz Türkiye'de yükselen bir değer. Yaklaşık 7 yıldır bu sporla ilgiliyiz. 3 yıldır Asya şampiyonası yapılıyor dünya genelinde. Üçüncüsü Türkiye'de düzenleniyor. Gün geçtikçe Türkiye'de daha fazla yarışmacıyla ilerliyoruz. Kendi mücadelemizle bu sporu daha ileriye taşımayı düşünüyoruz. Suzi hanımı tebrik ediyoruz. İsrail'den geliyor. Hem İsrail hem Türk vatandaşı. İsrail'den sadece bizim yarışmalarımız için geliyor. Çok başarılı bir sporcumuz yine şampiyon oldu. Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Suzi Anki'nin kuzeni Luisa Uçki ise "İsrail'den sadece bu spor için geliyor. Motivasyonu çok iyi iki gündür sürekli bu yarışmayı konuşuyoruz. Çok heyecanlıyız ve sonunda kazandık. Kendisiyle gurur duyuyorum." dedi.

- İstanbul