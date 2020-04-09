Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı

Shrapova, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla takipçilerine özel bir numara verdi. Maria Sharapova'nın verdiği telefon numarası üzerinden dünyaca ünlü tenisçinin takipçileri, Maria ile sohbet etme şansı buldu.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiren Rus tenisçi Maria Sharapova geçtiğimiz günlerde telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj atabileceğini dile getirmişti. Eski tenisçi yaptığı yeni açıklamayla 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını duyurdu.

TAKİP ETMEKTE ZORLANDI

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sharapova, telefon numarasını verdikten sonra 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını ve takip etmekte zorlandığını söyledi.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı. Şubatta profesyonel tenisi bırakan Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.