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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı gerekçesiyle S.N., gözaltına alındı.

22.08.2019 10:23 Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı gerekçesiyle S.N., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan'ın Madenler Mahallesi'nde yaşayan S.N.'nin, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine dün operasyon yapan ekipler, S.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, örgütsel materyaller ve dijital yayınlar ele geçirildiği belirtildi. S.N.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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