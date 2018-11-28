Sosyal Medyadan Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama

Elazığ
'ın Karakoçan
ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karakoçan,Elazığ
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:40