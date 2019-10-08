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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

08.10.2019 13:42Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına hapis cezası
Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Hüseyin A'nın avukatı hazır bulundu.
Savcı mütalaasında sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanmasını istedi.
Sanık avukatı, esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarının 2015-2016 yıllarına ait olduğunu, aralarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının da yer aldığı haber paylaşımında bulunduğunu, ancak suç kastı olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin A'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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