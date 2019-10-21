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Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Bolu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

21.10.2019 11:32Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
Bolu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. (18) ile aynı suçun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen D.D. (20) hakkında yakalama kararı çıkardı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.E. kaldığı yurtta, D.D. ise evinde gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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