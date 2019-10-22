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Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Bolu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.10.2019 10:48Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
Bolu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. (18) ile aynı suçun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle D.D. (20) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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