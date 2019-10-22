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Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

22.10.2019 20:18Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan harekata ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.B. F.Ö. M.B. ve T.A gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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