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Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 8 ay hapis cezası

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:06 Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 8 ay hapis cezası
'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık S.B. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık S.B'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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