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Sosyal medyadan terör propagandasına 10 ay hapis cezası

Adana'da, sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:48
Sosyal medyadan terör propagandasına 10 ay hapis cezası
Adana 'da, sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ü.V. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Ü.V'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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