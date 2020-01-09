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Sosyal medyadan terör propagandasına 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

09.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:14Sosyal medyadan terör propagandasına 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası
'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.T. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık A.T'yi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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