13.06.2019 13:12
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Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezi ile Suruç ve Halfeti ilçesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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