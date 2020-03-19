Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi - Güncel

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

19.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:52
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi
Adana 'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli M.E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli M.E. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Şüpheli M.E'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading