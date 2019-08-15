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Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Bursa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

15.08.2019 11:24 Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
Bursa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler, M.K, E.A, M.A, B.G, M.Ş.N, H.U. ve S.A'nın sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İnegöl, Gürsu ve merkez ilçelerdeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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