Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK
'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, yasak yayınlar ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Menemen
, Seferihisar
, Foça
ve Torbalı
ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından PKK'nın propagandasını yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ele geçirildi.
- İzmir
İzmir, PKK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA