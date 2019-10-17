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Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan ve 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.

17.10.2019 16:19Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan ve 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.



Barış Pınarı Harekatı, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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