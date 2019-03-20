20 Mart 2019, 15:23
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Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinin yanı sıra Digor, Selim ve Susuz ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kars, Güncel
Kaynak: AA