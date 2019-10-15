Haberler » Güncel » Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

15.10.2019 09:16Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ile Gürsu ve İnegöl ilçelerinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yapan 9 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bu kişilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheliyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.
Söz konusu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:29 Çanakkale'de 302 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
11:28 Gençlik bu festivalde buluşacak
11:28 İngiliz gazetesi, AB'nin Türkiye tutumunu analiz etti
11:28 Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü
11:28 Manavgat'ta eğitim uçağı kalkış sırasında kaza yaptı (1)
11:27 Afyonkarahisar 58 oy farkla kazandığı seçimi 7 oy farkla kaybeden adaydan şaibe iddiası
11:22 Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek büyüyor
15.10.2019 11:30:04