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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

15.10.2019 13:16Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş.Ç, S.B, Ö.K, H.Ş, S.Y. ve E.Ç'nin sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ile İnegöl ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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