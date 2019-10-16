Haberler » Güncel » Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

16.10.2019 09:54Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüpheliye yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen, Selçuk Üniversitesi öğrencisi Ö.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:08 Başkan Kahraman'dan Çatak Kaymakam'ı Çeçen'e hayırlı olsun ziyareti
10:08 Komandolardan şampiyon sporculara mesaj
10:12 Çiftçilere toprak analizi uyarısı
10:12 İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması: 2020 yazında düzenleme çalışmaları başlayacak
10:06 -Edremit Belediyesi personeline öfke ve stres eğitimi
10:11 Kars 2 çocuk annesi istanbul'dan köyüne döndü, büyük başarıya imza attı
10:11 Muğla skolyoz hastası cansu sağlığına kavuşmak için ameliyat olmayı bekliyor
16.10.2019 10:14:15