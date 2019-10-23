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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

23.10.2019 12:06Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İkametlerinde, biri ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 51 mermi ile kitap, dergi ve dijital materyal bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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