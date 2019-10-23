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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP Hekimhan ilçe Başkanı ile Arguvan HDP İlçe Teşkilatı üyesi gözaltına alındı.

23.10.2019 14:34Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Malatya'da sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP Hekimhan ilçe Başkanı ile Arguvan HDP İlçe Teşkilatı üyesi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Hekimhan HDP İlçe Başkanı Muharrem Özbey ve Arguvan HDP İlçe Teşkilatı üyesi Aziz Budak düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 17 tabanca fişeği, 2 cep telefonu ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

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