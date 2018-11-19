Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası

Adana
'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık S.K, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık S.K. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık S.K'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.
Adana
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:00