Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis Cezası

Kaynak: AA

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan birine 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz yargılanan sanıklar Rifai I. ve Erhan B. ile avukatları hazır bulundu.Ticaretle uğraşan sanık Rifai I, savunmasında, sosyal medya hesabında yer alan, terör örgütü PKK'yı öven paylaşımların kendisi tarafından yapılmadığını öne sürdü. Sosyal medya hebasının bir ara çalındığını ve paylaşımlarla hiçbir ilgisi olmadığını savunan sanık, beraatini talep etti.Hayvancılıkla uğraşan sanık Erhan B. ise 2014'te sosyal medya hesabının çalındığını, sonrasında yeni bir hesap açtığını, paylaşımların da eski hesabından başkaları tarafından yapıldığını iddia etti.Savcı, mütalaasında, sanıklardan Rifai I'nın değişik zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve beğeniler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını, Erhan B'nin ise aynı suçtan beraatini istedi.Mahkeme heyeti, Rifai I'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı, Erhan B'nin ise beraatine hükmetti.