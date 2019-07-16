16.07.2019 15:05
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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık İ.G. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık İ.G. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İ.G. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık İ.G'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Adana, Güncel

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