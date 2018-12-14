Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Hapis İstemi

Adana
'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen H.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı.
Şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğunun ileri sürüldüğü iddianamede, H.S'nin 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Davanın görülmesine ileriki günlerde başlanacak.
14 Aralık 2018 Cuma 17:02