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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

24.07.2019 12:57 Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen A.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli A.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Şüpheli A.Y'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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