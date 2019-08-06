Haberler» Güncel» Haber

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

06.08.2019 11:31 Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli S.O. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli S.O. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Şüpheli S.O'nun 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:55   6 aydaki doğal afetlerin faturası 73 milyar dolar, 3 bin 800 ölüm
13:55   Müftü Keskin'den Rektör Şevli'ye ziyaret
13:55   Hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi
13:55   Engelsiz Filmler Festivali 7. kez sinemaseverlerle buluşuyor
13:54   Masanın ayaklarına yerleştirilmiş 30 kilo eroin ele geçirildi
13:54   THY KABİN EKİPLERİ YENİ ÜNİFORMALARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
13:54   AYDIN UYURKEN YANGIN ÇIKTI, KOMŞULAR CAMI KIRARAK KURTARDI