Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Kars
'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, kent merkezi ve Digor
ilçesinde PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince, kent merkezi, Digor, Selim
ile Susuz
ilçelerinde terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kars, PKK, Güncel
Kaynak: AA