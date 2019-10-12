Haberler » Güncel » Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı iddia edilen HDP İlçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.

12.10.2019 17:26Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı iddia edilen HDP İlçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve terör örgütü propagandasına yönelik paylaşımlar yapanlarla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda HDP İlçe Başkanı Hülya Ateş, Kurtuluş Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, İskenderun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:00 Mısır televizyonu, Katar temsilcisi konuşurken canlı yayını kesti
19:00 Simge fotoğrafın kahramanları 30 yıl sonra buluştu
19:00 Türkiye Ragbi Milli Takımı, Andorra'yı 36-12 mağlup etti
18:53 Manyas'ta Barış Pınarı Harekatı için aşure hayrı
18:57 Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev kararı
18:57 Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
18:56 Hong Kong'da protestolar sürüyor
12.10.2019 19:01:59