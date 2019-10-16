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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Antalya'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandıAntalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör...

16.10.2019 18:48Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Antalya'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüpheliye yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'yi övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.D, Manavgat ilçesinde gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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