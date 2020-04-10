Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

10.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:02
Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
Bitlis 'in Güroymak ilçesinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sosyal medyadan uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren ve kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
İstihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güroymak, Bitlis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Batmanlı aktivistten 6 dilde "Evde kal" çağrısı - Haber 18:30: Kağıthane Belediyesi çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 18:29: Tuzla Belediyesi sağlık çalışanlarının her daim yanında - Haber 18:28: Bangladeş'te mahsur kalan Karslı işçiler Türkiye'ye dönmek istiyor - Haber 18:28: Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler