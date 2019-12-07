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Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs yakalandı

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen zanlı, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

07.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:08Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs yakalandı
'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen zanlı, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D.'nin (32) evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinden 5 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ekiplerce Zonguldak Adliyesine sevk edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Narkotik, Güncel

Kaynak: İHA

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