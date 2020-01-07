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Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı

Narkarotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 162 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:55 Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı
Narkarotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 162 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada uyuşturucu madde satan ve özendiren kişilere yönelik Türkiye genelinde operasyon başlattı. 81 ilde eş binlerce polisin katıldığı ve insansız hava araçlarıyla da havadan görüntülenen operasyonda 49 ilde 162 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların arasında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu belirlenirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.
(Samet Kahraman/İHA)

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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