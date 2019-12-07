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Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

ZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.(32) tutuklandı.

07.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:46Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

ZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.(32) tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D'nin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinde bulunan 5 gram esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan C.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

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