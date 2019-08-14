İntihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili emniyetten açıklama: Kimyasal madde bulunamamıştır

Katıldığı evlilik programıyla tanınan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, katıldığı evlilik programıyla tanınan Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

"BANA AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK"

Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullanmıştı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü. Sevenleri ve takipçileri Doğan'ın bu paylaşımına yorum yağdırmıştı.

KİMYASAL MADDEYE RASTLANMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "13.08.2019 günü saat: 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 Ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra Eks olmuştur. Hastane morgunda Ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün Cenazesi Otopsi için Adli tıbba kaldırılmıştır" denildi.