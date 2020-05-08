Haber, Son Dakika, Haberler

Sosyal medyadan yöresel dille paylaşılan "evde kal" çağrısı

Muğla Menteşe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yöresel dille "evde kal" paylaşımı yapıldı.

08.05.2020 22:06 | Son Güncelleme: 08.05.2020 22:09
Muğla Menteşe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yöresel dille "evde kal" paylaşımı yapıldı.
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara, yöresel dille "Goca Moğlalıla bazar günü 11.00-15.00 arasında 65'den güccüksen dalıöğlen hayata çıkmayıven, endee gocumanlar acık gezsin, oncaazlama ikrah geldi evlen içinde" ifadelerini kullandı.
Diğer bir paylaşımda ise belediye bünyesinde roman müzisyenlerden oluşturulan 10 kişilik ekibin sokaklarda çaldığı yöresel müziklerin bulunduğu videoda, "Biz hala dolaşıpduruz. Aşda oturugon evinizde. Noluyorubu sizede. Geliveririz gari." ifadeleri yer aldı.
Yapılan paylaşımlar kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni topladı.
Gümüş, AA muhabirine, Menteşe'nin, doğal güzellikleri ve yöresel yemeklerinin yanı sıra Muğla şivesiyle de ülke çapında ön plana çıktığını söyledi.
Muğla şivesiyle çekilen filmin daha çok ilgi gördüğünü, izlendiğini belirten Gümüş, Muğla şivesiyle 'Sıra gocumanlada' dediklerini anlattı.
Gümüş, Kovid-19 sürecinde yaptıkları paylaşımlarda yöresel dili ön plana çıkardıklarını vurguladı. Sosyal medyadan yöresel dille paylaşılan ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pakistan’da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İstanbul Valiliği’nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti’nin oyu arttı, CHP’nin oyu ise azaldı Haber
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Haber
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz’ı kadroda düşünmüyor Haber
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Haberler››Güncel››Sosyal medyadan yöresel dille paylaşılan 'evde kal' çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:30: Manisa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haber 23:30: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı - Haber 23:29: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor - Haber 23:29: Samsunspor taraftarından 'sağlık çalışanları'na destek - Haber 23:27: Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi'nden Zafer Günü kutlaması - Haber 23:10: İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi - Haber 22:48: Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi - Haberler 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler