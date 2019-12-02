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Sosyal medyanın dinamikleri konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü tarafından düzenlenen "Com.Week" etkinliği kapsamında "Sen Yönet" başlıklı söyleşi Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

02.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:43Sosyal medyanın dinamikleri konuşuldu
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü tarafından düzenlenen "Com.Week" etkinliği kapsamında "Sen Yönet" başlıklı söyleşi Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sosyal medya projeler yöneticisi Mehtap Algül'ün konuşma gerçekleştirdiği etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Sosyal medyada yapılan birçok kampanyada imzasının bulunduğunu söyleyen Mehtap Algül, "Sosyal medya işinde en önemli şey sürdürülebilir olmak, iyi içerik üretmek ve vazgeçmemek. Çünkü Youtube algoritmasında üst noktaya çıkmak istiyorsanız bir yıl boyunca her hafta aynı gün hatta aynı saat içerisinde yükleminiz gerekiyor. Sabırlı olduğunuz zamanda her şey istediğiniz gibi gitmeye başlıyor. Sosyal medyada, kendinizi bu hızlı tüketimin içerisinde ayakta tutabilme potansiyeline sahip olmanız gerekiyor." diye konuştu.

Soru cevap kısmının ardından sosyal medya projeler yöneticisi Mehtap Algül'e teşekkür belgesi takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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