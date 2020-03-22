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Sosyal medyanın gündemine oturdu

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı, spor yapmayı ihmal etmediğini gösterdiği paylaşımına salgına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren bir takipçisine, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" dedi.

22.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:00
Sosyal medyanın gündemine oturdu



Türkiye 'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, Hacı Sabancı'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram'dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi. Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Hacı Sabancı, Türkiye, Magazin

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