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"Sosyal Medyanın İnsanlar Üzerindeki Etkin Yönlendirme Gücü" konferansı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Sosyal Medyanın İnsanlar Üzerindeki Etkin Yönlendirme Gücü" konferansı düzenlendi.

08.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:28
Üniversitesinde (SAÜ) "Sosyal Medyanın İnsanlar Üzerindeki Etkin Yönlendirme Gücü" konferansı düzenlendi.
Yedi Hilal Topluluğu tarafından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta "Yookartık" hesabının kurucusu Mustafa Hamamcı, burada yaptığı konuşmada, 2012'de internet sitesi ve yazılımsal alana giriş yaptığını belirterek, dijital medya ve sosyal medyanın ne olduğu konularında örnekler vererek düşüncelerini paylaştı.
Hamamcı, "Yakınlarımızdan sevgi ve takdir göremediğimiz zaman, bu eksikliğin sosyal medyadan karşılandığını ve tatmin ettiğini düşünürüz. Her şey sosyal mecralar üzerine kuruluyor. Hayatımızı sosyal medyada şekillendiriyoruz, sosyal medyadan örnek alıyoruz. Sosyal mecralar paylaşma esasına dayanır. Doğru karakter edinip, doğru şeyler üreterek, örnek oluşturmak gerekli. İyiliği istemek temel vazifemizdir. İyilik, her zaman kötüden daha baskındır." diye konuştu.
SAÜ Rektörü Prof.Dr. Fatih Savaşan'ın da katıldığı konferans soru cevap kısmıyla sona erdi.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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