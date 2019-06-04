Sosyal medyanın vicdan hırsızları

DOLANDIRICILARIN yeni yöntemi sosyal medya oldu. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde sahte hesaplar açan dolandırıcılar, "Kızım kayboldu. Allah rızası için paylaşın", "Hasta bebek ameliyatı için para lazım" gibi paylaşımlar yaparak hem takipçi kazanıyor, reklam alarak tahmin edilemeyecek ölçüde para kazanıyorlar. Avukat Ümit Karadağ, toplumun vicdanına dokunan paylaşımlar yapan dolandırıcıların sahte belge ve raporlar da hazırladıklarını belirterek, "Vatandaşların mutlaka şikayetçi olmaları lazım" dedi.

Sosyal medyanın hayatımıza girmesinin ardından dolandırıcılar açtıkları sahte hesaplarla paylaştıkları fotoğraf, videolarla yada kayıp ilanlarıyla toplumun vicdanına dokunarak hırsızlık yapıyorlar. Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medyada hemen hemen hepimizin karşısına çıkan, "Kızım kayıp. Allah rızası için paylaşın ya da arayın", "Hasta bebek", "Kalp nakli olacak çok acil para lazım", "Ameliyat oldu ilaçları için para lazım" gibi paylaşımlar yapan dolandırıcılar vatandaşların vicdanına dokunarak hırsızlık olayını gerçekleştiriyor. Kimi dolandırıcılar değişik hesaplardan farklı hesap numaraları veriyor, kimisi ise takipçi kazanarak sayfalarına otomatik ilan alarak tahmin edilemeyecek kadar büyük kazançlar sağlıyorlar.

VİCDANLARA DOKUNARAK TAHMİN EDİLEMEYECEK MADDİYATLAR KAZANIYORLAR

Avukat Ümit Karadağ, şunları söyledi:

"Daha önce sosyal medyadan yapılan yardım kampanyalarını dolandırıcılar, çok basit uygulamayla değiştirerek bu tür dolandırıcılık yapıyorlar. Toplumun vicdanına dokunan paylaşımlar yaparak tahmin edemeyeceğimiz maddiyatlar kazanıyorlar. Dolandırıcılar aklımıza gelmeyecek büyük vurgunlar yapmaktadırlar. Bunu da bilişim yoluyla yapmaktadırlar. Yani nitelikli dolandırıcılığa girmektedir TCK'da. Küçük meblağlar yardım edildiği için şikayetçi olmuyorlar. Vatandaşlarımız bu tür hesaplara duyarlı olmaları lazım. İnsanlarımızın vicdanlı olması da dolandırıcıların işine geliyor. Özellikle de bebek fotoları ya da videoları kullanıyorlar. Vicdan soygunu dışında asıl ihtiyacı olan insanlara yardımın da önüne geçiyorlar. Vatandaşlar mutlaka şikayetçi olmaları lazım. Dolandırıcılar ayrıca sahte belge ve raporlar da hazırlıyorlar. Sosyal medya günümüzde en çok kullanan mecradır. Takibi de zor olduğu için dolandırıcılar burayı kullanmaktadır. Bilişim nedeniyle işlendiği için suç ceza artırılarak verilir. Toplumun dini duygularını istismar ediyorlar" diye konuştu.

Sosyal medyada dolandırıcıların bu yıl içerisinde birçok kez değişik hesaplardan paylaştıkları ve hesap numaraları verdikleri bir bebeğin 3 yıl önce hayatını kaybettiği ve bu bebeğe ait fotolar üzerinden kazanç sağladıkları görüldü. Dolandırıcılar hastane yatan bir kadının fotoğrafını da 'kanser hastası" diyerek paylasıp yardım istediler.

Kaynak: DHA