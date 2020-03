Sosyal Medyanın yıldızları aydan dostlarla yemeğinde bir araya geldi

Şef Aydan Üstkanat'ın 2019 yılı boyunca özenle takip ettiği yemek temalı hesaplar arasından seçilen 10 isim en sevilen yemeklerini davetliler için yaptı.

Sosyal medyadaki yemek odaklı, sahtelikten uzak ve iyi hesapları ortaya çıkarmak için Şef Aydan Üstkanat tarafından düzenlenen Aydan Dostlarla yemeği hepsi birbirinden değerli onlarca ismi bu yıl altıncı kez bir araya getirdi. Şef Aydan Üstkanat'ın 2019 yılı boyunca özenle takip ettiği yemek temalı sosyal medya hesapları arasından seçtiği 10 isim ve önceki senelerin yıldızlarının da konuk olduğu buluşma 8 Mart Pazar günü Alancha Restaurant'ta düzenlendi. Şef Aydan Üstkanat ve dostlarını buluşturan etkinlikte birbirinden lezzetli mevsim yemekleri davetliler için yapıldı.

Keşfedilmeye hazır en güzel sosyal medya hesaplarının ortaya çıkması için her yıl titizlikle sosyal medya hesaplarını taradığını belirten şef Aydan Üstkanat, "Tam altı yıldır her şeyin sahte ve sanal olduğu bir dünyada sımsıcak hesapları sosyal medyada arıyorum. Ancak bu altı yıllık çabamın ne kadar da değerli olduğunu etkinliğe katılan dostlarımdan anlıyorum. Her birinin takipçilerine karşı üslubu, seçtiği kelimeler ve bir fotoğraf karesinde oluşturdukları dünya bu hesapları benim için farklı kılıyor. Bu yıl da bu özel dostlarla bir araya gelerek mutfağa girdik ve birlikte pişirip birlikte yedik. Bu yılki buluşmayı özel kılan bir başka durum ise geçtiğimiz yıllardan farklı olarak etkinliğimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirmek oldu. Sosyal medyada yemeğe gönül vermiş birçok emekçi kadının bu özel günde bir araya gelmesi bugünü daha da anlamlı kıldı." dedi.

