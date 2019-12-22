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Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı

Zonguldak'ta cesur bir kıyafetle motosikletinin başına geçen kadın sürücü, arkasından gelen başka bir sürücünün çektiği fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar tarafından, kim olduğu bilinmeyen kadın sürücünün sahil yolunda çok hızlı bir şekilde seyir ettiği iddia edilirken, giyim tarzıyla sürücülerin dikkatini dağıttığı söylendi.

22.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:07

Sahil yolunda çekildiği iddia edilen fotoğraf, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Giyim tarzıyla sürücülerin dikkatini dağıttığı iddia edilen kadın sürücünün fotoğrafı birçok kişi tarafından paylaşıldı.

ARKASINDAN GELEN SÜRÜCÜ FOTOĞRAFLADI

Cesur bir imajla direksiyon başına geçen kadın motosiklet sürücüsünün arkasından seyreden başka bir araç sürücüsü tarafından fotoğraflanan kare, sosyal medyada kısa sürede elden ele yayılmaya başladı.

PAYLAŞIM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kim olduğu bilinmeyen motosiklet sürücüsünün sahil yolundan ilerlerken giyim tarzıyla sürücülerin dikkatini dağıttığı iddia edilirken, sosyal medyadan yapılan bu paylaşım büyük ilgi gördü.

KAZAYA SEBEBİYET VERMEMEMSİ 'ŞANS' OLARAK GÖRÜLDÜ

Öte yandan, sahil yolunda büyük bir hızla ilerlediği iddia edilen kadın sürücünün herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'şans' olarak nitelendirildi.

Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı

Zonguldak, Güncel


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