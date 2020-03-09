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Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi

2019 yılı cirosu 60 milyon dolar olan dermokozmetik markası Sinoz, sosyal medyaya harcadığı parayla büyümeye devam ediyor.

09.03.2020 04:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 04:55
Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi
2019 yılı cirosu 60 milyon dolar olan dermokozmetik markası Sinoz, sosyal medyaya harcadığı parayla büyümeye devam ediyor...

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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