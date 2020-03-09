Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi
2019 yılı cirosu 60 milyon dolar olan dermokozmetik markası Sinoz, sosyal medyaya harcadığı parayla büyümeye devam ediyor.
09.03.2020 04:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 04:55
2019 yılı cirosu 60 milyon dolar olan dermokozmetik markası Sinoz, sosyal medyaya harcadığı parayla büyümeye devam ediyor...
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ekonomi
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Ekonomi
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Ekonomi
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Ekonomi
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Ekonomi
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Ekonomi
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir