Haberler » Güncel » Haber

Sosyal medyaya yüklediği videoda küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan çocuk gözaltına alındı.

03.10.2019 16:37Sosyal medyaya yüklediği videoda küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan çocuk gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan bir video paylaşması üzerine kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



- İstanbul

Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:19 NATO komutanı Wolters, Türkiye ve ABD arasındaki F35 krizine ilişkin açıklama yaptı
21:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kültür ve sanatta olmamız gereken noktadan uzaktayız"
21:15 Ahmet şafak yarın vizyona girecek olan "kuşatma yedi uyuyanlar"ı anlattı
21:13 Çukurca'da "Gelin Kardeş Olalım" projesi
21:10 Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
21:10 Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
21:10 İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı