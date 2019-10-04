Haberler » Güncel » Haber

Sosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildi

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANUL-DHASosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K. adliyeye sevkedildi.

04.10.2019 14:31
Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANUL-DHA
Sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K. adliyeye sevkedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde milli değerlere küfür ettiğini belirledi. Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildi

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:20 Kayalıkta mahsur kalan "Karakızı" AFAD ve jandarma kurtardı
23:20 Kamyona çarpan motosikletli öldü
23:18 AGD'nin "Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması"na başvurular başladı
23:16 Irak'ta Sadr'dan hükümete "istifa ve erken seçim" çağrısı
23:15 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü
23:14 Konya'daki silahlı kavga
23:14 Kocaeli'de toprak kayması